اختراع ثوري جديد يصدم أطباء الأسنان





تناقل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لاختراع ثوري جديد سيغير عالم طب الأسنان. ونشر حساب يحمل اسم صوت الطبيب” على موقع التدوين المصغر تويتر مقطع فيديو لاختراع أوضح الحساب أنه صدم أطباء الأسنان. وأظهر الفيديو أن الإختراع ما هو إلا مادة جديدة توضع مكان الأسنان المفقودة أو التالفة لتقوم بعمل الأسنان الحقيقية بشكل رائع وبصلابة مدهشة حيث قام بتجربيها عن طريق جعل فك مزيف يقطع خضروات وفاكهة ونجح بالفعل كما يمكن وضع تلك المادة على الأسنان السليمة لتزيد من قوتها وصلابتها.

مزمز