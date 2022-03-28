بعثة الهلال إلى القاهرة عبر “المصرية العالمية” للقاء الأهلي أفريقياً





غادرت بعثة نادي الهلال السوداني، مساء اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة، عبر الخطوط المصرية العالمية، لمواجهة النادي الأهلي في إياب الجولة الأخيرة من دور مجموعات أبطال أفريقيا.

وتضم بعثة الهلال إلى القاهرة (45) فرداً، من ضمنهم (25) لاعباً.

وستقام مباراة الفريقين يوم الأحد 3 أبريل المقبل، ويملك الهلال الذي يحتل المركز الثالث برصيد (4) نقاط، فرصة وحيدة للتأهل على حساب الأهلي المصري، الذي يحتل المركز الثاني برصيد (7) نقاط، حيث يلزمه بأي نتيجة للتأهل، فيما يكفي الأهلي نقطة واحدة فقط للوصول إلى الدور المقبل.

وتضم المجموعة ماميلودي صن دوانز الجنوب أفريقي المتصدر، والذي ضمن التأهل، والمريخ السوداني صاحب الـ(4) نقاط في المركز الأخير.

وكانت لجنة تطبيع نادي الهلال، كلفت عضو اللجنة، نائب المدير الرياضي المهندس نزار عوض مالك برئاسة البعثة بعد اعتذار المهندس الفاضل التوم لأسباب خاصة.

صحيفة الصيحة