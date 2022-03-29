لاعب المنتخب السعودي: اعتذر عن حضور احتفالية التأهل إلى كأس العالم





قدم لاعب الاتفاق والمنتخب السعودي، محمد الكويكبي، اعتذاره عن حضور احتفالية الأخضر السعودي بالتأهل لكأس العالم 2022؛ وذلك بسبب تعرضه لانفلونزا حادة.

وقال الكويكبي: “‏أشكر الاتحاد السعودي لكرة القدم على الدعوة الكريمة والاهتمام بجميع اللاعبين المساهمين في تأهل المنتخب السعودي لكأس العالم ٢٠٢٢ لحضور المباراة الأخيرة في التصفيات أمام المنتخب الأسترالي والاحتفال التكريمي بمناسبة التأهل”.

وأضاف من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “اعتذرت عن الحضور بسبب انفلونزا حادة والحمد لله على كل حال”.

مزمز