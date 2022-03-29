بوتين لا يتجاوب مع ماكرون.. على الجنود بماريوبول الاستسلام





أجرى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء اتصالاً بنظيره الروسي فلاديمير بوتين تمحور حول القتال في أوكرانيا وتبعاته.

وقال قصر الإليزيه إن ماكرون طلب من بوتين فتح ممرات إنسانية في مدينة ماريوبول، لكن الرئيس الروسي طلب وقتاً للرد.

وبحسب بيان الإليزيه: “بوتين لم يعطِ جواباً حول عملية الإجلاء الإنسانية، وقال لماكرون: سأفكر وأعود إليكم”.

واعتبرت الرئاسة الفرنسية أن “تنفيذ عملية إنسانية حالياً في ماريوبول غير ممكنة في هذه المرحلة، لأن شروطها غير متوفرة”.

ورأت مصادر في باريس أن “جواب روسيا كان متوقعاً” حيث إن “موقفها مما يجري في ماريوبول متشدد جداً، ومحوره عدم احترام القانون الإنساني الدولي”.

من جهته، قال الكرملين إن بوتين أكد خلال الاتصال أن على القوات الأوكرانية التي تدافع عن ميناء ماريوبول الاستراتيجي الذي تحاصره القوات الروسية منذ أسابيع أن تستسلم حتى يتسنى تقديم المساعدة للمدنيين في المدينة.

وقال بوتين، بحسب بيان للكرملين، إنه “لإيجاد حل للوضع الإنساني الصعب في هذه المدينة، يجب على المقاتلين القوميين الأوكرانيين التوقف عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم”.

العربية نت