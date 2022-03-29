أردوغان يصل أوزبكستان في زيارة رسمية





وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إلى عاصمة أوزبكستان طشقند، في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره شوكت ميرزيوييف.

وحطت الطائرة التي أقلت الرئيس أردوغان في مطار طشقند الدولي، بتمام الساعة 15:00 بتوقيت تركيا (12:00 تغ).

وكان في استقبال أردوغان لدى وصوله المطار، نظيره الأوزبكي ميرزيوييف وعقيلته، إلى جانب السفير التركي لدى أوزبكستان أولغان بيكار، ومسؤولين آخرين.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الدفاع خلوصي أكار، والعدل بكير بوزداغ، والعمل والضمان الاجتماعي وداد بلغين، والصحة فخر الدين قوجة، والتجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

ومن المقرر أن يشارك أردوغان رفقة نظيره الأوزبكي في الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين البلدين.

العربية نت