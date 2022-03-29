منحت مليار يورو لمساعدة الشعب الأوكراني.. رابطة الأندية الأوروبية تعارض عودة الفرق الروسية للمنافسات الدولية





أبدت رابطة الأندية الأوروبية “إيكا” (ECA) معارضتها عودة فرق كرة القدم الروسية خلال وقت قريب إلى المنافسات الدولية، وذلك في ظل أزمة الحرب الروسية على أوكرانيا.

وقال داريوس ميودوسكي نائب رئيس الرابطة إنه “لا يمكنني تخيل السماح للأندية الروسية بالمشاركة قبل أن تتمكن الأندية الأوكرانية من ذلك”.

وأضاف -في تصريحات للصحفيين على هامش اجتماع الرابطة في فيينا- “نعرف أن الأندية الأوكرانية لن تستطيع المشاركة لفترة”.

وكان الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) والاتحاد الدولي (فيفا) أوقفا الأندية والمنتخبات الروسية عن المشاركة في المنافسات الدولية، إثر الحرب الروسية على أوكرانيا أواخر فبراير/شباط الماضي.

وتوقفت جميع أنشطة كرة القدم في أوكرانيا، كما تأجلت مباراة المنتخب التي كانت مقررة أمام أسكتلندا الخميس الماضي -في نصف نهائي الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022- إلى يونيو/حزيران المقبل.

من جانبه، أعلن رئيس رابطة إيكا، ناصر الخليفي، أمس الاثنين دفع مليار يورو لدعم جهود الأندية الأوكرانية الأعضاء في مساعدة الشعب الأوكراني.

الجزيرة نت