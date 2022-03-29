توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الجمارك والمفوضية القومية للحدود





في إطار تعزيز العلاقات والعمل المشترك بين المفوضية القومية للحدود وهيئة الجمارك السودانية، تم التوقيع على مذكرة تفاهم تهدف إلى تحقيق التعاون والتنسيق في انسياب العمل وتسهيل التجارة والتعاون بين دول الجوار.

ووقع المذكرة ممثل المفوضية القومية للحدود دكتورمعاذ أحمد تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود، واللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير دائرة جمارك الخرطوم مُمثلاً لهيئة الجمارك، وأكد الطرفان من خلال إبرام هذه المذكرة على ضرورة تحديد الإطار العام للتعاون المشترك بين الجهتين في انسياب العمل والتعاون بين دول الجوار مما يؤدي بدوره إلى تنمية التجارة الحدودية .

وتهدف الاتفاقية إلى التناقم والتفاهم بين دول الجوار مما يؤدي الى تنمية التجارة الحدودية بين دول الجوار من خلال فتح معابر جديدة مما يسهل انسياب التجارة والعلاقات بين دول الجوار .

وتتضمن هذه الاتفاقية أح​كاما مختلفة وحسب البند السابع من الاتفاقية يتم العمل بهذة الاتفاقية من تاريخ التوقيع عليها وتجدد تلقائيا كل ثلاث سنوات مالم يخطر احد الطرفين الآخر بعدم رغبته في التجديد قبل ستة اشهر من انقضاء المدة.

وتم التوقيع بحضور كل من د. معاذ أحمد محمد تنقو رئيس المفوضية القومية للحدود و اللواء شرطة معتصم أحمد عثمان مدير الإدارة العامة للشئون العامة ممثلاً لرئيس هيئة الجمارك واللواء أحمد إسماعيل سبت مدير الإدارة العامة للعمليات الجمركية واللواء شرطة د. فيصل بشير موسى مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب، اللواء شرطة عبدالعظيم عبدالسلام محمد الأحمر مدير دائرة الشؤون الإدارية ،واللواء شرطة صلاح أحمد ابراهيم مدير دائرة جمارك الخرطوم واللواء شرطة محمد البدر مصطفى السناري مدير دائرة جمارك الولايات ولفيف من السادة مدراء الدوائر والإدارات بالجمارك و السادة الحضور من منسوبي المفوضية القومية للحدود.

وكالة سونا