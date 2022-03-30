شاهد.. بصورة مُعبرة السفارة التركية تعيد ذكرى زيارة “أردوغان” إلى السودان في عهد البشير





أعادت السفارة التركية بالخرطوم، ذكرى زيارة الرئيس “رجب طيب أردوغان” إلى السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير قبل 16 عاماً، بصورة مُعبرة.

ونشرت السفارة التركية بالخرطوم، على صفحتها بفيسبوك، الثلاثاء، صورة مُعبرة للرئيس التركي أردوغان، وهو يحتضن طفلة سودانية بمدينة نيالا، إبان زيارته إلى دارفور، وعلقت عليها قبل 16 عاماً في نيالا في العام 2006م.

ولاقت الصورة تفاعلاً كبيراً من قبل السودانيين مشيدين بالرئيس التركي وشعبه، وعلقت ميساء إدريس: اذكر اني التقيت وقتها السيدة آمنة اردوغان ورأيت الانسانية ودمع عينيها، عندما سجلت زيارة إلى دار الأطفال والمسنين، وقدمت الدعم العيني والمادي لهذه الدور، من ذلك الزمن ظللت اقول، شكراً تركيا.

الخرطوم: (كوش نيوز)