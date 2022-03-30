ضبط متهم يصنع الحبوب المخدرة بالبحر الأحمر





أعلنت شرطة مكافحة المخدرات بولاية البحر الأحمر أمس، عن ضبط (139) حبة مخدرة ومبلغ (3) آلاف جنيه بحيازة متهم يقوم بتصنيعها بمنزله وذلك بحي أونقاب.

وقال (المكتب الصحفي للشرطة)، إن قوة من شرطة مكافحة المخدرات بحي أونقاب بولاية البحر الأحمر تمكّنت من ضبط متهم عُثر بحيازته على (139) رأس حشيش وحبة مخدرة ومبلغ (3) آلاف جنيه، وذلك إثر توافر معلومات لادارة مكافحة المخدرات بالولاية، تُفيد بأن شخصاً يقوم بتصنيع حبوب مخدرة من البودرة بالحي المعني ومن ثَمّ يعمل على ترويجها، ونبّهت الشرطة إلى أنها وبموجب المعلومات قامت بتكوين فريق ميداني مُتخصِّص من إدارة المخدرات بالولاية، ومن خلال الجهود الميدانية البحثية المعلوماتية تم تحديد هوية المشتبه به بدقة وموقع تواجده والمواقع التي يزاول فيها نشاطه الإجرامي، واشارت الشرطة الى أنها وبموجب ذلك وضعت خطة نوعية وقامت بنصب كمينٍ مُحكمٍ بموقع تواجد المتهم أسفر عن ضبطه وبحوزته المعروضات، وأوضحت الشرطة أنّها وفور القبض على المتهم أخضعته للتحريات الميدانية الدقيقة التي أرشد خلالها عن مكان تصنيع الحبوب بمنزله بحي أونقاب وعند تفتيشه تم ضبط عجينة تحتوي على بودرة مخدرة زنة 134جراماً بالإضافة لبودرة الهيروين المخلوطة بالدقيق العادي التي يقوم بتقسيمها وتشكيلها في شكل حبوب صغيرة، وكشفت الشرطة عن تدوينها إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم بقسم الأوسط بورتسودان تحت طائلة نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات، ووضعت الحبوب والمبالغ المالية المضبوطات كمعروضات على ذمة البلاغ، وبيّنت الشرطة بأنها ما زالت توالي تحرياتها مع المتهم في انتظار اكتمالها لإحالته للمحاكمة.

صحيفة الصيحة