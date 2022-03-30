“ذا صن” تصف ما حدث لمحمد صلاح في السنغال بـ”المهزلة”.. وطبيب يكشف أضرار الليزر عليه





سلطت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية” الضوء على الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة منتخب مصر والسنغال بالعاصمة السنغالية داكار، والتي أسفرت عن ضياع حلم الفراعنة في التأهل لمونديال قطر 2022، بعد الخسارة بركلات الترجيح.

ووصفت الصحيفة ما حدث لمحمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بـ”المهزلة”.

وأوضحت أن محمد صلاح استهدف بالليزر والرشق بالزجاجات، مما تسبب في ضياعه وثلاثة من زملائه لركلات الترجيح لينهي حلمه بكأس العالم.

وأشارت “ذا صن” إلى أن مشجعي السنغال تعمدوا تشتيت صلاح بأقلام الليزر رغم أن هناك دعوات سابقة للفيفا بحظرها من الملاعب.

وأكدت الصحيفة أن رجال الأمن اقتادوا الفرعون المصري للنفق وحماية رأسه بينما كان المشجعون يقذفون الصواريخ عليه.

ومن جانبه حذر طبيب العيون وأخصائي الشبكية الدكتور روبرت جوزيفبرج سابقًا مما حدث لمحمد صلاح وقال: لقد صدمت بقوة هذه الأشياء.

وأضاف: “نحن نتحدث عن ضرر جسيم حتى لو تعرض له شخص ما لبضع ثوان فقط. الرياضة مجال يدعو للقلق، خاصة إذا كان بعض المشجعين يحاولون الحصول على ميزة لفريقهم”.

وتعرض المنتخب المصري للعنصرية بعد ظهور لافتات مسيئة في مدرجات ملعب المباراة للاعبين وتحديدًا محمد صلاح قائد الفريق، كما قامت الجماهير بإرهاب اللاعبين من خلال إلقاء الزجاجات والحجارة عليهم أثناء عملية الإحماء، فضلًا عن تعرض حافلات البعثة المصرية للاعتداء مما تسبب في تهشم زجاجها وتعرض البعض لإصابات وجروح، وهو ما تم توثيقه بصور وفيديوهات تم ارفاقها مع الشكوى.

تأهل منتخب السنغال إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، بعد فوزه على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بتقدم أسود التيرانجا بهدف نظيف.

كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب إستاد القاهرة.

بوابة فيتو