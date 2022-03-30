الدولار يسجل هبوطا حادا مقابل الجنيه السوداني يوم الأربعاء في السوق الموازي





شهد يوم الأربعاء إستمرار هبوط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي بعد أن وصل في الأسبوع الماضي لنحو 770 جنيهاً.

يوم الأربعاء 30 مارس 2022 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لصحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل سعر الشراء للدولار 580.00 جنيهاً.

وقامت عدد من البنوك التجارية صباح الأربعاء بإعلان أسعار الدولار وتراوح بين 570 -576 جنيه للدولار، حيث إستمر هبوط الدولار والعملات الأجنبية في البنوك والسوق الموازي.

الخرطوم (كوش نيوز)