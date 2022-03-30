فتح المسار الغربي لجسر النيل الأزرق أمام الحركة قريبا





إكتملت اليوم جميع أعمال الصب الخرساني للمسار الغربي لجسر النيل الازرق الرابط بين بحري والخرطوم. وقالت إدارة الجسور بهيئة الطرق والجسور ومصارف المياه بولاية الخرطوم أن هذه المرحلة من أصعب مراحل التأهيل والتي كانت قد شملت إعادة تصميم وتأهيل الهياكل الحديدية واستبدالها بحديد جديد إضافة إلي تنفيذ أعمال التدعيم والتسليح بطول 560 مترا كما أكتملت أعمال أبيام الحماية بالمسار .

وأكدت الهيئة أن المسار الغربي بعد التأهيل سيصبح إضافة لمسارات حركة السيارات الصغيرة والمساهمة في فك الاختناقات المرورية في ساعات الذروة أو عند حدوث أي أعطال أو تكدس مروري بالمسارات الرئيسية..

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