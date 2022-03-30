هذا الطفل سرق نقودًا.. ما فعله بعدها ولم يخطر ببال أحد





في تايلاند سرق هذا الطفل نقودًا من ماكينة المدفوعات، ولكن بعدها بثوانٍ استيقظ ضميره، وقرر أن يفعل شيئًا لم يخطر ببال أحد.

وحسب صحيفة “الديلي ميل” حدثت الواقعة يوم 9 مارس الجاري في سوبر ماركت تمتلكه والدة الطفل الذي أطلق عليه “ستامب” (9 سنوات) بمقاطعة سارابوري وسط تايلاند.

ويُظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة في السوبر ماركت، “ستامب” وهو يجري ويقفز داخل المحل، قبل أن يتوجه إلى ماكينة المدفوعات، ويفتح درج النقود، ويلتقط بضع أوراق نقدية، ويغادر كأنه لم يفعل شيئًا.

لكن بعد ثوان قليلة، يستيقظ ضمير الطفل، ويعاود التفكير في جريمته، ثم يقرر إعادة النقود إلى مكانها.

وينتهي الفيديو بـ”ستامب” وقد وقف أمام الكاميرا ووضع كفيه أمام وجهه معتذرًا لأمه على ما فعل، حسب الصحيفة.

وقالت أم الطفل “ستامب” السيدة بي واسانا: “أتساءل أين تعلم ابني السرقة، لكنني أعتقد أنني ربّيته جيدًا لدرجة أنه أدرك أن تصرفه كان خطأ”.

وحسب الصحيفة، نشرت السيدة “واسانا” الفيديو على تطبيق “تيك توك”، في 9 مارس وحصل بالفعل على أكثر من نصف مليون إعجاب.

مزمز