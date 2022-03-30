توقيع اتفاقيات للتنقيب عن الذهب بولايتي البحر الاحمر ونهر النيل





وقعت وزارة المعادن (4) اتفاقيات جديدة للتنقيب عن الذهب بولايتي البحر الاحمر ونهر النيل ، ووقعت الوزارة اتفاقيات مع شركات ” بان افريكا ، اعمال مبارك الطيب ، وسودابو ودينميت” . ووقع وزير المعادن محمد بشير ابونمو ممثلا لحكومة السودان اتفاقا مع شركة بان افريكا حازت بموجبه الشركة على( 3) مربعات للتعدين عن الذهب بولاية البحر الاحمر، كما وقع اتفاقا اخر مع شركة اعمال مبارك الطيب للتعدين عن الذهب بولاية نهر النيل واتفاقا ثالت مع شركة سودابو ، فيما كانت الاتفاقية الرابعة مع شركة ” دينميت ” التي نالت مربعا للتعدين عن الذهب بولاية نهرالنيل . وطالب الوزير الشركات خلال مخاطبته حفل التوقيع بضرورة العمل الجاد والالتزام الصارم بالمواقيت التي تحدد لكل مرحلة من مراحل التعدين وصولا لمرحلة الانتاج ، مؤكدا في الوقت ذاته انهم في الوزارة يعملون على مساعدة الشركات التي وقعت اليوم للوصول لمرحلة الانتاج المبكر وذلك من خلال تنفيذ كل الجوانب التي تلي الوزارة .

من جهته اكد وكيل الوزارة د. محمد سعيد زين العابدين استعدادهم التام لمد هذه الشركات بالكوادر الجيولوجية والهندسية والفنية الى جانب مدها بالمعلومات الجيولوجية الخاصة بمربعاتهم ، لافتا الى ان الوزارة تهدف من خلال هذه الاتفاقيات الى تطوير صناعة التعدين بالبلاد.

وكالة سونا