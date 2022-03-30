وفاة مسؤول المنشطات بعد قمة نيجيريا وغانا





توفي مسؤول العقاقير والمنشطات في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بسبب تعرضه لأزمة قلبية على ما يبدو بعد مباراة منتخبي نيجيريا وغانا في أبوجا بالجولة الأخيرة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 يوم الثلاثاء.

وقال محمد سنوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم إن الطبيب الزامبي جوزيف كابونغو الذي كان مسؤولا عن العقاقير في المباراة كان على وشك إجراء فحص لأحد اللاعبين عندما عثر عليه بينما كان يواجه صعوبات في التنفس قرب غرفة ملابس المنتخب الغاني.

وقال سنوسي: أبلغوني بالحادث وأمرت بنقله على وجه السرعة إلى المستشفى. لكنه فارق الحياة. توفي مباشرة بعد الوصول للمستشفى.

وفشلت نيجيريا في التأهل للنهائيات العالمية التي ستقام في قطر بعد هزيمتها أمام غانا بفارق الأهداف خارج الأرض بعد التعادل 1-1 في أبوجا.

وبعد الهزيمة اندلعت أعمال شغب في أوساط الجمهور المحلي ونفى مسؤولون أن كابونجو تعرض لاعتداء خلال الشغب.

العربية نت