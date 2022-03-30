منها نسيان المفاتيح وعدم التركيز.. علامات على وجود هذا الخلل في جسمك





وهبنا الله سبحانه وتعالى القدرة على فعل ما يطلق عليه الوظائف التنفيذية، وهي مجموعة من المهارات العقلية الأساسية والمهمة، تنظم لنا كيفية معالجة المعلومات، والتذكر، واتخاذ القرارات، والاستجابة للمواقف، وإدارة الوقت. ويمكن أن تؤثر بعض مشاكل الوظائف التنفيذية على ضبط النفس والتركيز والعلاقات مع الآخرين، كما تبدو قريبة من أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه، ومن أسبابها الجينات والاكتئاب وإصابات الدماغ والأدوية.

نستعرض بعض التصرفات التي تكشف عن إصابتك باضطراب في الوظائف التنفيذية.

1- فقد أو نسيان مكان الأشياء: هل تنسى دائمًا المكان الذي تركت فيه جوالك أو المفاتيح أو تنسى إحضار ملف مهم للعمل؟ تلك مشكلة شائعة في الوظائف التنفيذية، وقد تعود إلى أنك غير منظم.

2- نسيان الأحداث: تؤثر مشاكل الوظائف التنفيذية على تذكرك للأسماء أو ترتيب الأحداث، وقد تواجه مشكلة وتنسى تفاصيل مهمة عندما تروي قصة أو ترسل بريداً إلكترونياً.

3- عدم القدرة على تنفيذ مهام متعددة: هل تواجه مشكلة عندما تضطر إلى التوفيق بين عدد من المهام أو بدء مشروع جديد في العمل؟ الوظيفة التنفيذية تساعدنا على تنظيم الأفكار والوقت، فإذا كان لديك مشاكل فيها فقد تواجه صعوبة في التخطيط لمشاريع طويلة الأجل، أو الانطلاق.

4- غير مستقر: هل تجد صعوبة في الاستقرار؟ قد تُشعرك مشاكل الوظائف التنفيذية كما لو كنت في عجلة من أمرك وأنت تنتقل من مهمة إلى أخرى، ويتشتت انتباهك بسهولة، ولا تتحلى بالصبر وانتظار دورك في الطابور.

5- متأخر دائماً: من يعانون من مشاكل في الوظائف التنفيذية يتأخرون دائمًا على العمل أو المناسبات الاجتماعية كالدعوة على العشاء في مطعم، ويعتقد أصدقاؤك أو عائلتك أنك غير منظم، أو مخطط سيئ لحياتك.

6- تفتقد تسلسل الأفكار: مشاكل الوظائف التنفيذية تظهر حينما لا يمكنك الاستمرار في التركيز على مهمة أو محادثة، ولا تنتبه عندما يتحدث معك شخص ما، وغالبًا لا يمكنك التركيز، ويتشتت انتباهك بما يحدث من حولك.

7- تكرار قراءة نفس الصفحة في كتاب: قد تكون لديك مشكلة في الوظيفة التنفيذية إذا لم تتمكن من الاحتفاظ بأي معلومات، وتقرأ صفحة في كتاب دون أن تتذكر ما قرأته للتو، وتعود لتقرأه مرارًا وتكرارًا.

8- لا يمكنك إنهاء المهمة: عدم القدرة على إنهاء المهام ثم الانتقال إلى العنصر التالي في قائمة مهامك هو إحدى مشكلات الوظيفة التنفيذية، كما قد لا تكون قادرًا على تقدير المدة التي يستغرقها إنهاء العمل، وتتركه غير مكتمل.

9- التحكم العاطفي: قد تؤثر مشاكل الوظيفة التنفيذية أيضًا على شعورك، في شكل تقلبات مزاجية، وعدم السيطرة على عواطفك، والاندفاع والفوضوية والتشويش، وفقد أغراضك لأن مكتبك مغطى بأكوام من الورق.

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