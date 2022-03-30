جونسون: هدفنا ليس عزل بوتين من السلطة





أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الأربعاء، أن سياسة حكومته لا تهدف إلى عزل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين من السلطة.

وقال جونسون، في جلسة لجنة الاتصال بمجلس العموم البريطاني إن على حكومته “تكثيف العقوبات على روسيا وستفعل ذلك حتى خروج جميع قوات فلاديمير بوتين من أوكرانيا”، بحسب ما نقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية.

وأضاف بلاده تتطلع إلى “رفع السرعة” في مساعدتها العسكرية لأوكرانيا، ومن المحتمل أن تقدم مركبات مدرعة لمساعدة المدافعين عن ميناء ماريوبول المحاصر.

ولدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع الرئيس جو بايدن، الذي دعا مؤخرا إلى عدم بقاء بوتين في السلطة، قال جونسون، إنه “ليس هدف” حكومته إزاحة الرئيس الروسي من السلطة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت