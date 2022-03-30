مخزونات النفط الخام الأمريكية تنخفض 3.4 ملايين برميل





أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، انخفاضا يفوق المتوقع لمخزونات النفط الخام الأمريكية، في وقت تعاني فيه الأسواق من شح في الإمدادات جراء العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيان، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.4 ملايين برميل إلى 410 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 25 مارس/آذار الجاري.

وجاء الانخفاض بأكثر من ثلاثة أضعاف تقديرات محللين توقعوا انخفاض مخزونات الخام الأمريكية بمقدار مليون برميل فقط.

فيما أظهرت البيانات الجديدة ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 785 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 238.8 مليون برميل، بينما كانت توقعات المحللين تفيد بانخفاض 1.7 مليون برميل.

وزادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة ووقود الطائرات، بمقدار 1.4 مليون برميل إلى 113.5 مليون برميل، مقابل توقعات بانخفاض 1.5 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن متوسط استهلاك المصافي الأمريكية للخام بلغ 15.9 مليون برميل يوميا الأسبوع الماضي، بزيادة 35 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه.

وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي 6.3 ملايين برميل يوميا، بزيادة 629 ألف برميل يوميا عن الأسبوع الذي سبقه.

العربية نت