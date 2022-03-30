استخبارات أميركا: مستشارو بوتين خائفون من إبلاغه الحقيقة





قال مسؤول أميركي اليوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات مخابرات رُفعت عنها السرية، إن مستشاري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يضللونه بشأن الأداء السيئ للجيش الروسي في الحرب في أوكرانيا ومدى الضرر الذي تلحقه العقوبات الغربية باقتصاد روسيا.

وبحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، قال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: “نعتقد أن بوتين يتلقى معلومات خاطئة من مستشاريه بشأن مدى ضعف أداء الجيش الروسي وكيف أن الاقتصاد الروسي يصاب بالشلل بسبب العقوبات، لأن كبار مستشاريه خائفون جداً من إبلاغه بالحقيقة”.

العربية نت