قتلى وجرحى في اشتباكات قبلية بكسلا





لقي (5) أشخاص مصرعهم وأصيب أكثر من (30) آخرون إثر مواجهات قبلية اندلعت “الثلاثاء” بإحدى المناطق المتاخمة للشريط الحدودي بولاية كسلا، وفيما تم الدفع بتعزيزات عسكرية إلى موقع الأحداث لاحتواء النزاع وتأمين المنطقة، أجلت السلطات المصابين إلى المستشفيات، وفي الوقت الذي عجزت فيه مستشفيات كسلا عن استقبال المصابين بسبب إضراب الأطباء، أطلقت وزارة الصحة بالولاية نداءً عاجلاً للمنظمات لتوفير عربات إسعاف لنقل مصابي الأحداث إلى مشافي مدن القضارف ومدني والخرطوم، فضلاً عن توفير المستهلكات الطبية والأدوية لعلاج الجرحى.

وتأسّف والي كسلا المكلف خوجلي حمد في تصريح لـ(الصيحة) على تأزم الأوضاع بين طرفي النزاع بكسلا ما خلف جرحى بينهم حالات حرجة، وقال الوالي إنه حاول الجلوس مع الأطباء المضربين قبل وقوع الأحداث لمعرفة دواعي وأسباب الإضراب والتي دفعتهم إلى عدم استقبال حتى الحالات الطارئه، لكنهم لم يستجيبوا للدعوة في الموعد المحدد بينهم وبين الوالي، وأضاف “ولم يعتذروا حتى عن تخلفهم عن المقابلة والتي كانت قد تعالج المشاكل المطروحة من قبل الأطباء” على حد قوله.

يذكر أن أسباب الأحداث الدامية تعود إلى خلاف بين أفراد من الطرفين وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة البيضاء والنارية مما أدى سقوط قتيل ومصابين، بينهم حالات حرجة قبل أن تتدخل السلطات لاحتواء النزاع

صحيفة الصيحة