انسحاب هيئة الاتهام رفضًا لزيارة القاضي لـ(البشير) في علياء





قالت هيئة الاتهام في بلاغ مدبري انقلاب 1989 إن القاضي الذي ينظر في بلاغ المعزول عمر البشير وأحمد هارون وعلي عثمان محمد طه والفاتح عزالدين يُصر على مواصلة الجلسات على الرغم من غياب البشير و سماع المتحري رغم تنحي هيئة الاتهام رفضًا لسُلوك القاضي كاشفة عن زيارة القاضي لـلبشير في مستشفى علياء دُون عِلم هيئة الاتهام والدفاع معللاً زيارته بتسجيل بياناته.

وشددت الهيئة على أن تصرف القاضي سلوك غريب ولا سند قانوني له و قالت إن معركة دارت بين المتحري والمحكمة وهيئة الإتهام حينما طالب القاضي المتحري بكشف أسماء الشهود لهيئة الدفاع حيث رفض المتحري ذلك من مبدأ حماية الشهود .

وأشارت الهيئة إلى إن القاضي ظل يلمح ببراءة المتهمين في كل الجلسات السابقة مما حدا بهيئة الإتهام إلى الانسحاب وتقديم شكوى لرئيس القضاء.

الخرطوم: سلمى عبدالعزيز

صحيفة الجريدة