لجنة المسابقات تجتمع وتُحدِّد السابع من أبريل للمباريات المؤجلة





عقدت اللجنة المنظمة للمسابقات في الاتحاد السوداني لكرة القدم SFA، اجتماعها رقم (9) عند الساعة الثانية من ظهر الثلاثاء 29 مارس 2022م، بقاعة اجتماعات اللجنة بمباني الاتحاد في الخرطوم2، وترأس الاجتماع الأستاذ طارق عطا صالح نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد – رئيس اللجنة المنظمة للمسابقات – الذي نظر في العديد من الأجندة المطروحة على طاولته، وأتت المخرجات على النحو التالي:

1/ أجازت اللجنة مَحَاضِر الاجتماعات رقم (5) بتاريخ 2022/2/16م، ورقم (6) بتاريخ 2022/3/7م، ورقم (7) بتاريخ 2022/3/10م، ورقم (8) بتاريخ 2022/3/22م.

2/ نظرت اللجنة الشكوى المقدمة من نادي ساردية شندي حول مباراتهم أمام الشمالية الدامر، وبعد استعراض الشكوى وتقارير المباراة، قَرّرَت اللجنة اعتماد نتيجة المباراة كما جاءت بتقرير الحكم، كما تقرّر إحالة الحكم وسلوك جمهور الفريقين إلى لجنة الانضباط.

3/ نظرت اللجنة في الشكوى المُقدّمة من نادي إرتدي دنقلا حول عدم قانونية مشاركة لاعب البركل كريمة، عوض عبد الله في مباراتهم بتاريخ 2022/3/24 م، ضمن مباريات الدوري العام، وبعد استعراض الشكوى وبعد التداول، قررت اللجنة رفض الشكوى شكلاً لعدم استيفاء المادة (14) الفقر (1) من لائحة المسابقات لموسم 2022م.

4/ نظرت اللجنة الشكوى المُقدّمة من نادي الأهلي القضارف حول مشاركة أحد لاعبي حيدوب النهود في مُباراتهم بتاريخ 2022/3/24م، ضمن مباريات مُنافسة الوسيط بمجموعة القضارف، وبعد استعراض الشكوى والمُستندات المُرفقة معها، وبعد التداول؛ تم قبول الشكوى شكلاً، ورفضها موضوعاً.

5/ نظرت اللجنة في الطلب المقدم من نادي الفلاح عطبرة حول مباراتهم أمام نادي الموردة بتاريخ 2022/3/12م، ضمن مباريات منافسة الوسيط بمجموعة ود مدني، وبعد الاستعراض والتداول، قررت اللجنة رفض الطلب واعتبار نادي الفلاح عطبرة مهزوماً صفر/ 2، أمام نادي الموردة الخرطوم.

6/ قررت اللجنة مواصلة الاجتماع لمناقشة متبقي الأجندة؛ وعلى رأسها برمجة المباريات المؤجلة في بطولة الدوري الممتاز، التي ستبدأ يوم 7 أبريل المقبل من العام الحالي 2022م.

صحيفة الصيحة