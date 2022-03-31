الشركة السودانية للأقطان تؤكد حرصها لاعادة القطن السوداني للأسواق العالمية





اكد السيد عبدالله ابراهيم احمد نور المدير العام للشركة السودانية للاقطان حرص الشركة علي الاصلاح والعودة لمحصول القطن لسابق عهده حتي يكون الداعم الاول للاقتصاد الوطني والعودة الى منصات التسويق العالمي و َذلك من خلال الاهتمام بتطوير الاداء الذي يساهم في دفع الشركة الى الامام واشار في كلمته امس في الجلسة الافتتاحية للورشة التي نظمتها الشركة السودانية للاقطان بقاعة وزارة النفط للتدريب اشار لاهمية التدريب و الاستفادة القصوى من امكانيات الشركة الكبيرة وطاقاتها التى تؤدي الى استقرار المواسم الانتاجية . كماتحدث في الورشة مدير ادارة التخطيط والبحوث بالشركة مبينا ان الورشة تهدف الى التفاكر في وضع الخطط للنهوض بالشركة وتجويد العمل واعلاء شأنها وتلمس السلبيات في انتاج القطن ومعالجتها من خلال التحاور وتبادل الاراء وقدم مدراء الوحدات التابعة للشركة خمسة اوراق عمل شملت وحدة سيرفكوت وحدة انتاج واعداد البذور وحدة المحال و مخازن بورتسودان والفرز ووحدة الصناعات القطنية كما قدمت اوراق من بعض الادارات بالشركة ادارة التسويق ادارة الاستثمار الادارة المالية والادارة القانونية . وتم مناقشة كل ورقة على حده ووقفت على سير العمل في كل وحدة وادارة ومعيقات العمل والسلبيات والتوصيات وشارك العاملين بالشركة بمقترحات لتلافي السلبيات ووضع الحلول . وَاكد السيد المدير العام للشركة في ختام الورشة اهتمامه بمخرجات الورشة مشيرا إلى انها ستكون محل اهتمام الادارة العليا َوسيتم وضع الخطط لتنفيذها ..

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