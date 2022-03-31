القبض على شبكة للإتجار بالبشر وتحرير 18 إثيوبي





تمكن جهاز المخابرات الوطني بولاية القضارف اليوم، من إيقاف شبكة للإتجار بالبشر وتحرير عدد (18) إثيوبيا من قبضة الشبكة الإجرامية، وذلك بمنطقة محلية قلع النحل.

ووقف والي القضارف المكلف محمد عبد الرحمن، على الضحايا بمباني جهاز المخابرات الوطني، بحضور لجنة أمن الولاية، وحيا الوالي يقظة جهاز المخابرات الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى في إحباط عمليات تهريب البشر، مشيراً للإمكانيات الضعيفة للأجهزة الأمنية في مقابلة تجارة البشر ذات الإمكانيات المهولة، مؤكداً حرص حكومة القضارف للحد من التجارة المهينة للبشرية.

وأشار العميد آدم عثمان مدير جهاز المخابرات الوطني بولاية القضارف لتحرير ثمانية عشرة إثيوبي من قبضة عصابة الإتجار بالبشر، مشيراً لتتبع دخولهم من إثيوبيا للقضارف، وأقر العميد آدم عثمان بصعوبة متابعة الحدود الممتدة بطول 265 كيلو متراً، داعياً في ذلك المركز لضرورة التدخل وتقديم الدعم للأجهزة الأمنية بالولاية للإضطلاع بدورها في حماية الحدود والحد من تجارة البشر، كما دعا المنظمات الأممية ومنظمة الهجرة الدولية، لضرورة تقديم الدعم للسودان لإيقاف الهجرة لأوربا. مشيراً للخطة التأمينية الطموحة للجنة أمن الولاية غير التقليدية بإدخال كاميرات حرارية والرادارات بجانب أتيام الإرتكاز والمتحركة، فضلاً عن الطيران المروحي لحماية الحدود وملاحقة تجار البشر.

سونا