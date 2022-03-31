هل أسهمت “العمالة السائبة” في ارتفاع معدل الجرائم بالكويت؟





شهدت الكويت، التي يقطنها نحو 4 ملايين و 800 ألف نسمة، النسبة الأكبر منهم وافدون من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة، خلال الأشهر القليلة الماضية، تصاعداً في معدلات جرائم العنف والقتل التي باتت تتصدر عناوين الصحف المحلية بين حين وآخر.

وأثار هذا التصاعد مخاوف الكويتيين الذين علت أصواتهم للمطالبة بالكشف عن أسباب تزايد هذه الجرائم ودوافعها، وتشديد العقوبات وتطبيق عقوبة الإعدام للحد من هذه الجرائم، سيما أن كثيراً منها حمل تفاصيل مروعة.

العربية نت