هذا ما يفعله المغنيسيوم بجسمك.. وإليك الجرعات





يحتاج جسم الإنسان إلى معدن المغنيسيوم ليعمل بشكل صحيح، لأنه يساعد في مئات من عمليات الجسم المهمة، بما يشمل الوظائف التي تتحكم في كيفية عمل العضلات والأعصاب.

ويمكن الحصول على المغنيسيوم من العديد من الأطعمة والمشروبات، ويمكن تناوله كمكملات بوصفة من الطبيب، إذ تحتاج المرأة البالغة إلى حوالي 310 ملليغرامات يومياً، و320 ملليغرام بعد سن الثلاثين، في حين تحتاج المرأة الحامل إلى 40 ملليغراما إضافياً.

في حين يحتاج الرجال البالغين الذين تقل أعمارهم عن 31 عاماً إلى 400 ملليغرام و420 ملليغراما إذا كانوا أكبر سناً، بينما يحتاج الأطفال من 30 إلى 410 ملليغرامات.

لكن ينصح الخبراء، بحسب موقع WebMd بأن يحدد طبيب الأطفال كمية المغنيسيوم التي يحتاجها الطفل، لأنها تختلف بحسب العمر والجنس وحالة كل طفل على حدة.

إلى ذلك، يمكن الحصول على ما يصل إلى حوالي 80 ملليغراما من المغنيسيوم عند تناول وجبة خفيفة مثل 30 غراما من اللوز أو الكاجو.

وتشمل الخيارات الجيدة الأخرى بذور اليقطين والجوز وبذور عباد الشمس والفول السوداني والكتان.

كذلك، تتفوق الحبوب الكاملة على الخبز الأبيض والأطعمة المصنعة الأخرى، لأنها تحتوي على الكثير من الألياف، إلى جانب نسبة عالية من المغنيسيوم.

العربية نت