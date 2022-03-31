أردوغان يبحث مع زيلينسكي مفاوضات روسيا وأوكرانيا بإسطنبول





بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مفاوضات الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

وأوضح بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن أردوغان وزيلينسكي بحثا مفاوضات الوفدين التي جرت في إسطنبول الثلاثاء الماضي.

وأشار إلى أن نتائج اجتماع إسطنبول أعطت دفعة جيدة لجهود إنهاء الحرب وإحلال السلام.

وجدد أردوغان مقترح عقد لقاء يجمع الرئيس الأوكراني مع نظيره الروسي بضيافة تركيا.

وأكد الرئيس التركي على أهمية إعطاء بعض الإشارات الإيجابية لمفاوضات إسطنبول من أجل تخفيف التوتر بين البلدين.

بدوره، شكر زيلينسكي الرئيس أردوغان على استضافة بلاده للوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول.

وصباح الثلاثاء، بدأ الوفدان الروسي والأوكراني، مباحثاتهما في “قصر دولمة بهتشه” الرئاسي بمدينة إسطنبول، لإنهاء الأزمة الناشبة بين موسكو وكييف.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​​

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.

العربية نت