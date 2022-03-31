الإتفاق مع القيادة المصرية على زيادة الإمداد الكهربائي للسودان من 80 إلى 300 ميقاواط





رئيس مجلس السيادة يعود للبلاد بعد زيارة رسمية لكل من مصر وتشاد

عاد رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان مساء الخميس إلى البلاد بعد زيارة رسمية إستغرقت يومين لكل من مصر وتشاد. حيث أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس المجلس العسكري التشادي محمد إدريس ديبي تتعلق بالعلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الإهتمام المشترك .وكان في إستقباله بمطار الخرطوم الفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة.

وقال وكيل وزارة الخارجية المكلف السفير نادر يوسف في تصريح صحفي أن الزيارة التى قام بها رئيس مجلس السيادة لمصر وتشاد تأتي في إطار حرص القيادة السودانية على التعاون والتشاور مع دول الجوار.مؤكدا أن المباحتات كانت ناجحة وتطابقت فيها وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والدولية.حيث إستعرضت مجالات الإهتمام المشترك بين السودان ومصر وتشاد.

وأوضح السفير نادر أنه تم الإتفاق مع القيادة المصرية على زيادة الإمداد الكهربائي للسودان من ٨٠ إلى ٣٠٠ ميقاواط بنهاية العام الحالي. وأضاف أن المباحثات تطرقت أيضا لأوضاع الجالية السودانية بمصر ومعالجة العقبات التى تواجهها.بجانب إستعراض التعاون بين البلدين في مجال البني التحتية والطرق. حيث إتفق الجانبان على استئناف عمل اللجنة المشتركة بشأن المعابر والتى ستعقد إجتماعا في القريب العاجل بمصر.

وذلك للنظر في تنشيط النقل النهري والتعاون عبر ميناء وادي حلفا. فضلا عن إستئناف إجتماعات اللجنة السياسية بين السودان وجمهورية مصر العربية .

وحول زيارته لتشاد ،قال وكيل الخارجية أن الزيارة أكدت على خصوصية العلاقات الثنائية بين الخرطوم وإنجمينا. مبينا أن الجانبين إتفقا على تنشيط عمل اللجنة المشتركة بين السودان وتشاد حتى تضطلع بدورها في دفع آفاق التعاون المشترك،بما يخدم مصالح الشعبين السوداني والتشادي.

الخرطوم ٣١_٣_٢٠٢٢ م