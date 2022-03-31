استئناف ضخ النفط في حقل هجليج





ترأس نائب والي غرب كردفان آدم كرشوم نور الدين بحقل هجليج للبترول بمحلية كيلك، الاجتماع المشترك مع المدير الحقلي لشركة تو بي أبكو المهندس سر الختم سوركتي بمشاركة المدير العام للشركة المهندس عقيل عبد السلام عبر الفيديو كونفرنس من الخرطوم.

وقال نائب الوالي بحسب (سونا)، إن الاجتماع أكد على ضرورة حل كافة المعوقات التي تواجه عملية سير ضخ النفط ومطالب ومشاكل العاملين والمجتمعات المحلية، وأفاد أن الاجتماع أمّن على التنسيق والعمل المشترك وتكامُل الجُهُود لمُعالجة كافة مُعيقات العمل وفي مقدمتها قضايا العاملين.

وقال كرشوم إنّ مدير حقل هجليج أكّد أنّ عملية ضخ النفط قد بدأت في الانسياب بصورة جيدة للعودة الى وضعها الطبيعي.

وقال كرشوم إنّ مدير حقل هجليج أكّد أنّ عملية ضخ النفط قد بدأت في الانسياب بصورة جيدة للعودة الى وضعها الطبيعي.

ودعا نائب الوالي، الجميع للتكاتف والحرص والمُحافظة على ثروات البلاد الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل في تنمية وازدهار.

صحيفة الصيحة