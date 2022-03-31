الطاقة الذرية: روسيا سلمت محطة تشيرنوبل لموظفين أوكران





أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، إن أوكرانيا أبلغتها أن القوات الروسية التي كانت تسيطر على محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية سلمت السيطرة على المحطة لموظفين أوكرانيين.

كما قالت أنها أُبلغت أيضا بأن القوات الروسية حركت قافلتين من القوات نحو بيلاروسيا، بينما غادرت قافلة ثالثة مدينة سلافيوتيش، حيث يعيش العديد من موظفي محطة تشيرنوبيل للطاقة النووية، وتحركت نحو بيلاروسيا.

لكنها ذكرت أن أوكرانيا أبلغتها أيضا أنه لا تزال هناك بعض القوات الروسية في موقع محطة تشيرنوبيل النووية، غير أنها تعتقد أن تلك القوات تستعد للمغادرة.

جاء هذا التصريح، بعدما أعلنت كييف في وقت سابق اليوم أن العديد من القوات الروسية انسحبت منها، متجهة نحو الحدود البيلاروسية.

وأوضح يترو كوتين، رئيس “إنيرجواتوم”، الشركة الوطنية لتوليد الطاقة النووية في البلاد، اليوم، أن قلة من الجنود الروس ما زالوا في محطتي تشيرنوبل، وزابوروجيا التي شهدت الشهر الماضي اندلاع حريق في أحد أبنيتها إثر قصف صاروخي.

يذكر أن القوات الروسية كانت سيطرت على محطة تشيرنوبل في الأيام الأولى من الهجوم على أوكرانيا الشهر الماضي ومنعت لفترة من الوقت الفنيين المسؤولين عن أعمال الصيانة من المغادرة أو دخول آخرين في مناوبة معهم.

ومنذ إطلاق روسيا للعملية العسكرية في 24 فبراير الماضي على الأراضي الأوكرانية، استنفرت العديد من الدول الأوروبية ودول الناتو أمنياً.

فيما تعالت الأصوات المحذرة من المساس بالمحطات النووية في البلاد، كذلك ارتفعت المخاوف من احتمال استعمال أسلحة نووية أيضاً، بعد تصرحات مقلقة أطلقها عدد من المسؤولين الروس، على الرغم من أن موسكو أوضحت لاحقا أن مثل هذه الخطوة الخطيرة مستبعدة.

العربية نت