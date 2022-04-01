مناوي ينعي “قدور”: وداعاً ذاكرة الشعر والغناء السوداني





نعى حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي، الشاعر والإعلامي، الفنان الشامل السر قدور الذي توفي بالقاهرة، الأربعاء.

وكتب مناوي:

تلقينا قبل قليل نبأ وفاة الشاعر والفنان والملحن والمسرحي القدير والصحفي الجليل الاستاذ السر أحمد قدور والذي حدثت وفاته اليوم في جمهورية مصر والتي اختارها مقرا لإقامته منذ سبعينيات القرن الماضي.

السر احمد قدور صاحب الابتسامة الوضيئة وباعثها في نفوس كل من يلتقيه أو يستمع إليه أو يشاهده يمثل مع عدد من زملائه طلائع شعراء الغناء الحديث غنوا ولحنوا وكتبوا في الشعر بمدارسه المختلفة ومثلوا الجيل الثاني من شعراء الحقيبة، وكان مادحاً وكاتباً للمديح النبوي الشريف.

تغنى له الفنان الراحل العظيم ابراهيم الكاشف قصيدة أنا أفريقي أنا السوداني والتي طبقت شهرتها الآفاق. كما أنه مارس مهنة الصحافة وإحتل فيها مكانة سامقة، في نفس الوقت احتل مكانةً بارزة في دنيا السياسة والرياضة.

وكان من أوائل مقدمي البرامج التلفزيونية في أوائل ستينيات القرن الماضي، وألف عدداً من الكتب عن المسرح والشعر والغناء .

تغنى له عدد من الفنانين بعد ابراهيم الكاشف منهم العاقب محمد حسن وصلاح بن البادية ومحمد ميرغني وكمال ترباس وصلاح محمد عيسى ونجم الدين الفاضل.

والسر قدور قدم وبخبراته التراكمية إاستطاع تقديم برنامجه الغنائي الرمضاني ( طأغاني وأغاني) عبر فضائية النيل الازرق والذي جذب ملايين المشاهدين والمستمعين من داخل وخارج السودان، وهذا البرنامج قدم عدداً من الاصوات الشبابية من الجنسين والذين شقوا طريقهم الى عالم النجومية بثقة وثبات وكان البرنامج بمثابة ذاكرة للغناء والشعر السوداني.

العزاء الحار لأفراد أسرته المكلومة، لاصدقائه ومعارفه ومعجبيه وللشعراء والفنانين والعازفين والملحنين وكل الذين سيفتقدونه مع بشريات الشهر الفضيل.

نتضرع الى العلي القدير أن يتولى الراحل العزيز السر بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.

مني أركو مناوي

حاكم إقليم دارفور

٣١ مارس٢٢