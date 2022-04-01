المريخ يستهدف وداع دوري الأبطال بأفضل صورة أمام صن داونز





يحل المريخ غدًا السبت، ضيفًا على صن دوانز الجنوب إفريقي، بإستاد اف ان بي “فيرست ناشيونال بانك”، بمدينة جوهانسبيرج في ختام مباريات الفريقين بالمجموعة الأولى بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وحجز صن داونز، مكانه كمتصدر للمجموعة، وتأهل إلى ربع النهائي، فيما تبقى البطاقة الثانية بين الأهلي المصري والهلال السوداني، بينما فقد المريخ أي فرصة في التأهل.

ورغم خروج المريخ، إلا أن الفريق الأحمر، يرفع عدة شعارات لتكون دافعًا له لخوض المباراة، وهي الوداع بأفضل صورة، والحفاظ على الكبرياء وماء الوجه.

وحل المريخ بمدينة جوهانسبيرج منذ يوم يوم الثلاثاء الماضي، وخاص أول حصة تدرييبة يوم الأربعاء، ثم خاض حصته الرئيسة أمس الخميس، وسيختم اليوم بحصة خفيفة على ملعب المباراة.

وتبدل واقع المريخ بعد ساعتين من نهاية مباراته أمام الأهلي المصري بالجولة الخامسة (3-1)، حيث أقيل المدرب الإنجليزي لي كلارك، وتكليف المدرب العام إبراهومة، الذي ستكون مباراة الغد أمام صن دوانز هي أول مباراة رسمية له بالمسابقة.

ويفقد المريخ خدمات المدافع حمزة داوود للإصابة، كما يفقد ظهيره توماس بواك بسبب مشكلة في جوازه، وقد يفقد الفريق خدمات صلاح نمر، والمهاجم توني إيدجوماريجوي؛ بسبب الإصابة بالالتهاب والحمى على التوالي، وقد اكتفى اللاعبان بمتابعة التدريب الرئيسي أمس الخميس.

ويتوقع أن يساند صن دوانز، جمهورًا ضخمًا، بعد أن سمحت السلطات في جنوب إفريقيا مؤخرًا بدخول الجماهير لملاعب كرة القدم، وقد كافأ صن دوانز جماهيره بمناسبة ذلك القرار، بدخولها مواجهة المريخ مجانًا.

وعبر قائد صن دوانز موسى ليبوسا عن سروره بذلك القرار، وعده رافعًا للمعنويات، في حديثه لموقع النادي الإلكتروني، وقال: “أعتقد أنها دفعة كبيرة، فقد افتقدنا اللعب بين جماهيرنا، وأعتقد أنها ستكون مباراة رائعة لنا ولجماهيرنا”.

وأضاف: “كنا ننتظر اللعب بين جماهيرنا، ونحن حقيقة سعداء بأن جماهيرنا ستكون هناك لمشاهدتنا، ولقد افتقدنا أهازيجهم ومساندتهم لنا”.

وعن مباراة الغد، قال ليبوسا: “يمكن القول بأننا تأهلنا، وبالتالي سنخفف من أدائنا، لكن الأمر ليس هكذا، فنحن ذاهبون لتقديم أفضل أداء بنسبة 100%”.

موقع كووورة