زيادة جديدة في تعرفة المياه بالخرطوم والهيئة تكشف الأسباب





قالت هيئة مياه ولاية الخرطوم ان الزيادة التي طرأت في تعرفة المياه للفئة الثالثة للمشتركين اقتضتها ضروريات التشغيل وتكلفته الباهظة.

وأكد مدير عام الهيئة محمد علي العجب في تعميم صحفي اليوم( الجمعه) أن الفئة الثالثة تمثل 69% من جملة مشتركي المياه بالولاية، مشيرا إلى ان الفئة السابقة( 100) جنيه لا تفي بتغطية نفقات شراء الكهرباء للمحطات والابار الجوفيه خلافا لبنود التشغيل الاخري.

وقال ان الامداد المائي بالولاية كان سيواجه بعثرات كبيرة حال لم تتم الزيادة، واضاف ان الزيادة من (100) جنيه إلى (400) جنيها تمت مراعاة اوضاع ذوي الدخل المحدود من الفئة الثالثة.

وكشف عن جهود تبذلها الولاية في دعم مواد التنقية والتعقيم ومشروعات التنمية، مشددا على ضرورة ايجاد حلول جذرية لمشكلة نقص الامداد المائي في الولاية بانشاء محطات نيلية بسعة 300 الف متر مكعب في اليوم في مناطق شمال بحري، وجنوب ام درمان والخرطوم وشرق النيل.

صحيفة الصيحة