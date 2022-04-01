نجوم عالميون يشاركون في سحب قرعة كأس العالم 2022





يشارك بطلا كأس العالم: البرازيلي كافو، والألماني لوثار ماتيوس، بجانب 6 نجوم سابقين، في إجراء القرعة النهائية، اليوم الجمعة، للكشف عن مجموعات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها ملاعب المونديال الثمانية في قطر نهاية العام الجاري. وتضم هذه المجموعة -خلال مراسم إجراء القرعة- نجوم كرة القدم: القطري عادل أحمد مال الله، الجزائري رابح ماجر، الإيراني علي دائي، بورا ميلوتينوفيتش “صربيا/المكسيك”، النيجيري أوكوتشا، الأسترالي تيم كيهل. ويشارك نجم المنتخب البرازيلي السابق كافو في إجراء القرعة النهائية للمونديال للمرة الثالثة، ويعد اللاعب الوحيد الذي شارك في 3 مباريات نهائية في 3 نسخ متتالية من كأس العالم أعوام 1994 و1998 و2002، ونجح خلالها في إحراز لقب البطولة مرتين. وتضم القائمة نخبة من الأسماء اللامعة في عالم الساحرة المستديرة، فقد نجح ماتيوس في قيادة ألمانيا الغربية للفوز بمونديال 1990، وساعد أوكوتشا صانع الألعاب النيجيري السابق في مساعدة منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1994، ونجح مع الجيل الذهبي في الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات كرة القدم في أولمبياد أتلانتا 1996.

وسجل تيم كيهل أول هدف لأستراليا في نهائيات كأس العالم، خلال مباراة اليابان في مونديال 2006، ومثّل منتخب بلاده في نسخ كأس العالم 2010 و2014 و2018، كما يعد بورا ميلوتينوفيتش المدرب الوحيد الذي تمكّن من المشاركة في 5 نسخ متتالية من كأس العالم مع 5 منتخبات مختلفة، هي: المكسيك عام 1986، كوستاريكا عام 1990، والولايات المتحدة عام 1994، نيجيريا عام 1998، الصين عام 2002. ويساعد في إجراء قرعة أول نسخة من كأس العالم بالشرق الأوسط 3 أسماء بارزة من المنطقة، وعلى رأسهم ممثل البلد المضيف المدافع القطري السابق عادل أحمد مال الله، الذي شارك ضمن منتخب بلاده في كأس العالم للشباب 1981، عندما فاز بالميدالية الفضية، كما مثّل قطر في منافسات كرة القدم في أولمبياد لوس أنجلوس 1984. وإلى جانب هؤلاء الثمانية يدير القرعة فريق يضم كلًا من: محلل كرة القدم ولاعب إنجلترا السابق جيرمين جيناس، المقدمة الرياضية البريطانية الجامايكية سامانثا جونسون، الأمريكية كارلي لويد بطلة كأس العالم للسيدات مرتين.

المصدر: سبق