أكثر من 300 مليون جنيه خسائر حريق مخزن الإمدادات الطبية بالنيل الأبيض





كوستي- (سونا) قدرت إدارة صندوق الإمدادات الطبية بولاية النيل الأبيض الخسائر التي تعرض لها مخزن الإدوية بربك نتيجة للحريق الهائل الذي شب مساء أمس بأكثر من 300 مليون جنيه للدواء الاقتصادي بالإضافة للدواء الذي يتبع للمنظمات الصحة العالمية (WHO)، اليونيسيف، الايقاد بنك التنمية الأفريقي وأدوية الطوارئ التابعة لوزارة الصحة والذي تجري عمليات تقديراته حالياً.

قال دكتور محمد عبدالباقي محمد عبدالله مدير صندوق الإمدادات الطبية بولاية النيل الأبيض في تصريح لـ (سونا) ان مخزن الدواء الكبير تعرض مساء عند الساعة العاشرة مساء لحريق لم تعرف أسبابه ورجح أن يكون الحريق بفعل التماس كهرباء خاصه وان الحريق تزامن مع عودة التيار الكهربائي حسب أفادة الحراسة الشرطية بالمخزن والتي بدورها أبلغت إدارة الدفاع المدني والتي بذلت مجهوداً كبيراً إلا ان الحريق كان أسرع والتهم كل الأدوية التي بداخل المخزن .

وأشار إلى أن حجم الخسائر تم تحديدها عن طريق نظام (ERP) وان أدوية المنظمات التي كانت داخل المخزن تم تكوين لجنه لتحديد قيمتها وأضاف انها اكثر من قيمة الدواء الاقتصادي الذي بلغت قيمته 300 مليون جنيه.

وأكد مدير الإمدادات الطبية انه منذ وقوع الحادث ظلت حكومة الولاية برئاسة الوالي ووزير الصحة والأجهزة الأمنية والعاملين بصندوق الإمدادات الطبية في حالة طوارئ وان هنالك تواصل مع رئاسة الإمدادات الطبية بالخرطوم والتي وعدت بمد الولاية بالأدوية الكافية وأشار إلى أن موقف الدواء مطمئن للغاية، ووعد مدير الإمدادات الطبية بان تكون هذه الكارثة خيرا وتغيير النغمة إلى نعمة بتعزيز إجراءات السلامة مستقبلاً وتوفير مواعين لحفظ الأدوية حسب المواصفات الفنية .