وفاة وإصابة (14) من أفراد الشرطة السودانية صباح الجمعة





توفى خمسة من أفراد شرطة محلية الجبلين واصيب تسعة آخرين نتيجة حادث مروري وقع صباح الجمعة بطريق ربك الجبلين.

وقال العقيد شرطة عمار عزالدين مدير شرطة محلية الجبلين إن الحادث وقع في الساعة السادسة والثلث من صباح اليوم الجمعة بمنطقة طابت نتيجة لانفجار إطاري العربة (هايس شريحة) الأمامي والخلفي مما أدى لانقلابها أربعة مرات وكانت تقل عدد (14) جندي يتبعون لشرطة المحلية كانوا في طريقهم إلى مدينة كوستي لتلقى إمتحان الكفاءة المؤهل للترقيات.

ونتج عن الحادث وفاة خمسة وإصابة تسعة آخرين بينهم مصابين يتلقان العلاج بالخرطوم والثالث بكوستي وغادر ستة منهم المستشفى والمتوفين هم: ١/عريف الطيب بشير التوم ٢/عريف محمد حمدان برام ٣/عريف خليفة السيد ٤/عريف عبدالله ابراهيم ٥/عريف ادريس إبراهيم.

كوستي 1- 4 -2022 (سونا)