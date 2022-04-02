ما علاقة «صيام الماء» بإبطاء الشيخوخة؟





قد يصعب على البعض خوض التحدي بلا أي مشروبات أخرى سوى الماء خلال صيام شهر رمضان المبارك، إلا أن بعض الدراسات تشير إلى أن شرب الماء فقط يساعد على زيادة الفوائد التي يجنيها الصائمون خلال الشهر الفضيل، بحسب موقع (eatingwell) المتخصص في الشؤون الغذائية.

وبحسب سكاي نيوز عربية، نقلاً عن موقع (eatingwell)، فإن شرب الماء فقط لشهر واحد فقط يساعد على تحقيق التالي، بناءً على تجربة خاضها البعض:

إبطاء عملية الشيخوخة:

وجد البعض أن شرب الماء حصرا، يؤدي إلى تحسن مرونة البشرة، خلال شهر من شرب الماء فقط، وهو ما يعني تثبيط عملية التدهور التي تطرأ على الجلد وتبرز التقدم في العمر.

زيادة التمثيل الغذائي:

شعر البعض ممن خاضوا هذه التجربة، خاصة مع زيادة كمية المياه التي يشربونها يوميا، بتراجع الإحساس بالجوع بين الوجبات الرئيسية، وفي الوقت نفسه زاد مستوى الطاقة في أجسادهم، وهو يعني حصيلة التمثيل الغذائي القائم على تحويل الطعام والشراب إلى طاقة.

خسارة الوزن:

قد لا يتمكن البعض من ممارسة التمارين البدنية المهمة لخسارة الوزن بسبب ظروف مختلفة، ولذلك يشكل الاعتماد على الماء فقط بديلا مناسبا.

زيادة مستوى اللياقة:

تزيد المياه، عندما تكون المشروب الوحيد للإنسان، من قدرته على الركض لفترة أطول، نظرا لتأثيرها على وظيفة المفاصل، حيث ستكون الأخيرة أقل تهيجا في الركبتين والكاحلين والوركين.

صحيفة البيان