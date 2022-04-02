بعد واقعة الليزر.. مشجع سنغالي يطلب الصفح من محمد صلاح





تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي اعتذار مشجع سنغالي للنجم المصري محمد صلاح عبر حسابه الشخصي على تويتر بعد أن خسر منتخب مصر في صراع المنافسة على الصعود إلى كأس العالم 2022 بنتيجة 3 / 1 في ركلات الترجيح في مباراة الإياب المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر التي انتهت بفوز أسود التيرانغا بهدف نظيف، بعدما انتهت مباراة الذهاب بنفس النتيجة في القاهرة.

وكتب المشجع السنغالي في اعتذاره ” اغفر لنا يا أخي .. لقد تم توجيهك كثيراً بالليزر” .. وربما قصد المشجع تشتيتك بدلاً من توجيهك.

وكانت الصحافة العالمية قد انتقدت مشاهد خروج محمد صلاح محاطًا برجال الأمن بعد تعرضه لمضايقات من الجمهور السنغالي سواء بأشعة “الليزر” أو بالمقذوفات خلال مباراة الفريقين الحاسمة في تصفيات كأس العالم 2022 مساء الثلاثاء، كما أكدت أن خسارتين مؤلمتين أمام زميله ساديو ماني ستؤثران على عقده الجديد، وعلى جانب آخر وجه له صديقه الكرواتي ديان لوفرين رسالة عاطفية وطالبه بـ “أن يرفع رأسه”.

ووصفت صحيفة “ذا صن” الإنجليزية مشاهد خروج محمد صلاح وسط حماية رجال الأمن بـ “المشهد المقزز” وقالت: محمد صلاح تعرض للرمي بمقذوفات من جماهير السنغال بعد الخسارة، وسط مزاعم تعرضه لانتهاكات عنصرية.

وعلّقت صحيفة “ديلي ميل” عن تلك الأحداث مؤكدة أنها “صادمة” مع إبراز تعرّض قائد منتخب مصر لأشعة الليزر قبل تنفيذ ركلته الحاسمة، وسيل من المقذوفات عقب نهاية المباراة وفوز السنغال.

وعنونت “سكاي سبورتس” ضربة صلاح الترجيحية بـ” محمد صلاح يضع الكرة في السماء بعد وابل من الليزر”، بينما وصف موقع “ليفربول إيكو” خروج مصر بـ”غصة أخرى في قلب محمد صلاح”، وقالت صحيفة “آس الإسبانية”: صلاح بلا كأس عالم.

وأشارت صحيفة “ميرور” أن ليلة الثلاثاء ستغير شكل مفاوضات إدارة ليفربول مع صلاح وماني اللذان ينتهي عقدهما مع النادي صيف 2023، وكشفت أن إدارة ليفربول تعي أن صلاح سيطلب راتبًا أكبر من زميله السنغالي، لكنها تريد منح ماني المبلغ الذي يعتقد أنه يستحقه بعدما قاد بلاده لأمم إفريقيا للمرة الأولى في تاريخها، وتأهل لكأس العالم على حساب زميله.

وأضافت أن موسم ماني سيكون مزدحمًا مقارنة بصلاح الذي سيحصل على إجازة في منتصف الموسم المقبل، وأن منح المصري عقدًا جديدًا في تلك الفترة ربما يكون دافعًا جديدًا له، كما كشفت أن انتظار ممثلي ماني لمعرفة ما سيحدث في عقد صلاح الجديد أمر حقيقي.

وتفاعل الكرواتي ديان لوفرين مع خسارة صديقه صلاح لفرصة اللعب في كأس العالم، إذ نشر تغريدة عبر حسابه الشخصي على “تويتر” قال فيها: مو، ارفع رأسك، وكن فخورًا بنفسك وبفريقك، لقد بذلت قصارى جهدك، الله يمتلك خططًا أكبر من أجلك، ابق قويًا.

البيان