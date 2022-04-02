أردوغان: نأمل انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت





أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن أمله أن تنتهي الحرب الروسية الأوكرانية في أقرب وقت.

وألقى الرئيس أردوغان كلمة خلال مأدبة إفطار أقيمت لعوائل الشهداء في قصر دولمة بهتشة الرئاسي بإسطنبول، لفت فيها إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية تخل بموازين التجارة العالمية.

وأضاف: “نأمل أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت، والتي نشعر بتداعياتها السلبية لأنها تخل بموازين التجارة العالمية”.

وأكد أن بلاده لديها علاقات إنسانية وسياسية واقتصادية وتاريخية مع روسيا وأوكرانيا.

وأوضح الرئيس أردوغان أن تركيا تبذل جهودا كثيفة من أجل إنهاء الحرب بين البلدين.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وفي سياق آخر، أشار الرئيس أردوغان إلى أن المآسي الإنسانية التي سبقت رؤيتها من قبل في سوريا تحدث الآن في أوكرانيا.

وشدد على أن هذه الأحداث أظهرت مجددا مدى أهمية صون تراب الوطن وحرية شعبه وكرامته.

وقال: “يجب ألا ننسى أنه من لا وطن له لا حرية له، ومن فقد حريته يفقد كرامته، ومن يفقد كرامته يتعرض لشتى أشكال المصائب”.

وأشار إلى أن تركيا تعرضت لشتى أشكال التحديات الصادرة عن حدودها الجنوبية والشمالية طوال العقد الأخير؛ إلا أنها نجحت في إفشال المؤامرات ضدها، واستطاعت صون استقلالها ومستقبلها.

وأضاف أن حكومته تناضل بكل قوتها ضد من يحاول استهداف اقتصاد تركيا، معربا عن ثقته بالفوز بهذا النضال على غرار النجاح في التحديات السابقة، والارتقاء باقتصاد البلاد لجعله ضمن دوري أكبر 10 اقتصادات في العالم.

العربية نت