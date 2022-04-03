السوباط: معالجة مشاكل القطاع الزراعي تمثل أولوية للاتحاد





أعلن رئيس اتحاد أصحاب العمل السوداني، هشام السوباط، أن حل قضايا ومشاكل ومعوقات القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني يظل يمثل أولوية للاتحاد والاهتمام به كقطاع استراتيجي يجب رعايته بصورة جادة ولقناعة كافة الأجهزة الرسمية بالدولة وجميع الجهات ذات الصلة بأنها تمثل المخرج لبناء اقتصاد حقيقي قائم على موارد حقيقية .

وأعلن السوباط في تصريح صحفي عقب تشريفه ورشة عمل ممثلي المزارعين ومنتجي الثروة الحيوانية بكافة ولايات السودان التي انعقدت، بمقر الاتحاد لاستعراض ومناقشة مشاكل وتحديات قطاع الإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني أعلن عن تبنيه لكافة التوصيات والمقررات التي ستخرج بها الورشة متعهداً بالسعي الجاد والتواصل مع أجهزة الدولة وكافة الجهات ذات الصلة لإيجاد الحلول والمعالجات الجادة لكل المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي بكل الولايات.

وأشار رئيس الاتحاد الى أنه سيتم تكوين لجنة طوارئ منبثقة عن لجنة الطوارئ الاقتصادية تعمل وتختص بالتنسيق والتواصل مع اللجنة العليا للطوارئ الاقتصادية تختص بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لمراحل ترتيبات وتحضيرات الموسم الزراعي وبمهام التعرف على أي مشاكل أو عقبات تطرأ خلال الموسم للعمل على إيجاد الحلول العاجلة لها.

وقال السوباط: “نبشر المزارعين بكل ولايات السودان بمتابعة الاتحاد لكل مراحل الترتيبات والاستعدادات للموسم الزراعي مع جميع الجهات ذات الصلة من وزارة الزراعة ووزارة الثروة الحيوانية ووزارة المالية والبنك المركزي والبنك الزراعي وغيرها من الجهات من أجل ضمان موسم زراعي ناجح يمثل نقطة انطلاق لاعتماد الاقتصاد الوطني على أحد موارده الحقيقية من الإنتاج الزراعي”.

على صعيد ذي صلة أعلن هشام السوباط لكافة المزارعين من منتجي القمح بتوفير الجهات المسؤولة السيولة المطلوبة الكافية لشراء كل الإنتاج من محصول القمح من المزارعين بالسعر التشجيعي للجوال بحسب وعد لجنة الطوارئ الاقتصادية من أجل ضمان زيادة الإنتاج في الموسم القادم وتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد.

صحيفة اليوم التالي