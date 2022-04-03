إبراهومة: عانينا من الغيابات وصن داونز قوي





قال المدير الفني للمريخ إبراهيم حسين “إبراهومة” في المؤتمر الصحفي عقب مباراة فريقه أمام صن داونز أمس، إن مواجهة الفريق الجنوب أفريقي كانت صعبة بالنسبة لهم، مبيناً أن هناك عدداً كبيراً من الإصابات، وأنهم دخلوا المباراة بـ17 لاعباً أقل من العدد المسموح به.

وأضاف “واجهنا بعض الصعوبات هنا، بعض اللاعبين تعرّضوا للتسمم، كما أن الصيام أثّر جزئياً في إجهاد اللاعبين”.

واعتبر إبراهومة أن فريق صن داونز حالياً في قمة النضج، وأن الفريق يقدم مُستويات رائعة، مبيناً أنهم وفقوا في الحصول على نقطة أمامه من بين كل فرق المجموعة، وأوضح أن صن داونز يستحق الحصول على لقب دوري الأبطال.

وأكد إبراهومة أن الأهلي وصن داونز تفوّقا عليهم في المجموعة بسبب الخبرات، مشيراً إلى أن تجربة هذا الموسم ستكون خير معين لهم في الموسم المقبل.

وجمع المريخ 4 نقاط من مواجهاته الست في المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا التي تضم إلى جانبه الهلال والأهلي وصن داونز.

صحيفة الصيحة