سعر الريال السعودي في البنوك ليوم الأحد 3-4-2022 أمام الجنيه السوداني





تباينت أسعار العملات في البنوك السودانية وأعلنت سعر الريال السعودي ليوم الأحد 3-4-2022، أمام الجنيه السوداني ومع تطبيق سياسة تحرير سعر الصرف وعدم تدخل بنك السودان المركزي في تحديد السعر تتنافس البنوك وسجل أعلى سعر للريال 153.35 جنيه وأقل سعر 151.95 جنيه.

وتقدم صحيفة “كوش نيوز”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى بعض البنوك السودانية والسوق المصرفي، وقد تشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الريال السعودي فى البنوك كالتالى:

سعر الريال السعودي فى بنك أمدرمان الوطني

151.95 جنيه للشراء.

155.82 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي فى بنك الخرطوم

152.04 جنيه للشراء.

153.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك السعودي السوداني

152.83 جنيه للشراء.

153.97 جنيه للبيع..

سعر الريال السعودي فى بنك البركة

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سعر الريال السعودي في البنك الأهلي السوداني

153.35 جنيه للشراء.

154.50 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي

153.28 جنيه للشراء.

154.42 جنيه للبيع.

الخرطوم (كوش نيوز)