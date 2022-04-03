غوتريش لـ(المسلمين): (دعونا نبني معاً عالماً يسوده السلام)





بعث الأمين العام للامم المتحدة، انتونيو غوتريش، برسالة تهنئة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وقال في تغريدة علي حسابه في تويتر”أبعث بأحر تمنياتي حيث يبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم شهر رمضان المبارك” وأضاف قائلا ” أن القرآن الكريم يعلمنا أن الله خلقنا أممًا وقبائل لنتعرف على بعضنا بعضاً”.

وإختم غوتريش رسالته قائلا “دعونا نتعلم من بعضنا البعض ونبني معا عالما يسوده السلام. رمضان كريم”.

صحيفة الصيحة