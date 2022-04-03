جونسون يتهم بوتين بارتكاب “جرائم حرب” في أوكرانيا





اتهم رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقوات بلاده، بارتكاب “جرائم حرب” ضد المدنيين في مدينتي أربين وبوتشا الأوكرانيتين.

وأضاف في بيان له، الأحد، أن “بوتين عاجز، والاحتلال يفشل”، مؤكداً أن العزم والإصرار الأوكراني لم يصل من قبل إلى هذا المستوى”.

وأوضح أن الرئاسة الروسية (الكرملين) لن تستطيع إنكار الحقائق التي يعرفها الجميع.

وشدد على أن “الاعتداءات الدنيئة ضد المدنيين الأبرياء في بوتشا وأربين، دلائل أخرى على ارتكاب بوتين وقواته جرائم حرب.”

وأكد على أن بلاده سوف تزيد من العقوبات ضد روسيا ومن الدعم العسكري لأوكرانيا.

وانتشرت بمنصات التواصل الاجتماعي صور لعشرات الجثث والدمار الذي لحق شوارع بوتشا، فيما أفادت تقارير إعلامية أوكرانية، بالعثور على 57 جثة في أحد المقابر الجماعية بالمدينة.

ويتهم الجانب الأوكراني الجنود الروس بقتل مدنيين قبل الانسحاب من المدينة، إلا أن موسكو عادةً ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

وتشترط روسيا لإنهاء العملية تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي “ناتو”، والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف “تدخلا في سيادتها”.​​​​​

العربية نت