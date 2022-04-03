مصر .. جريمة دموية على الإفطار في رمضان





شهدت منطقة «كعابيش» في محافظة الجيزة المصرية جريمة دموية في أول أيام رمضان، بعدما عُثر على جثة ربة منزل مذبوحة داخل شقة شقيق زوج شقيقتها، حرر المحضر اللازم وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من أهالي عزبة المنفى بالهرم بالعثور على جثة ربة منزل داخل شقة سكنية مملوكة لأحد أقاربها، وعلى الفور توجه رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وبفحص مسرح الجريمة عثر على طرف صناعي بجوار الجثة وجاري إخطار جهات التحقيق، وفقا لصحيفة الوطن.

وكشفت التحريات عن أن الجثة لسيدة ربة منزل تبلغ من العمر 42 عامًا، مقيمة بالمنطقة والشقة التي وجدت فيها الجثة مستأجرة لأحد أقاربها، شقيق زوج أختها، ومناقشة ابنتها التي تبلغ من العمر 20 عامًا، قررت أنهم كانوا في زيارة للمذكور، وفور نزولها لشراء بعض احتياجاتها من سوبر ماركت وعودتها وجدت المتهم، وهو أحد أقاربهم، يخرج من العمارة وعلى ملابسه نقاط دم وفر هاربًا، ووجدت والدتها تغرق في دمائها، وتكثف ضباط مباحث الجيزة من جهودها لضبط الجاني.

البيان