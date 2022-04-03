أستاذ مسرطنات يُحذر من خطأ يقع فيه مرضى السكر قبل الإفطار: يسبب غيبوبة





حذر فهد الخضيري، أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، من خطأ يقع فيه بعض مرضى السكّر النوع الأول أو ذويهم. وقال “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر”، إن الخطأ يتمثل في إعطاء إبرة الإنسولين السريع قبل الافطار بدقائق، موضحًا أن هذا الفعل قد يسبب غيبوبة سكّر، أو قد لا يتسنى له الأكل لظروف معينة فيدخل في غيبوبة.

وأضاف عالم أبحاث المسرطنات: “احذروا ذلك.. ولا يعطى الجرعة إلا بعد التأكد من أنه أكل التمر، فيأخذها أثناء وجبة الإفطار أو خلالها.. وليس قبلها”.

يخطيء بعض مرضى السكّر النوع الاول او ذويهم بإعطائهم ابرة الانسولين السريع قبل الافطار بدقائق وهذا قد يسبب غيبوبة سكّر #! او قد لايتسنى له الاكل لظروف معينة فيدخل في غيبوبة ، فاحذروا ذلك ولا يعطى الجرعة الا بعد التأكد من انه اكل التمر فيأخذها اثناءوجبة الافطار او خلالها.وليس قبلها

مزمز