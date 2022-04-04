فيديو: الأهلي يهزم الهلال السوداني ويخطف بطاقة الصعود لربع نهائي إفريقيا





تغلب فريق الأهلي على الهلال السوداني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد على استاد الأهلي WE السلام ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة العاشرة في المركز الثاني خلف صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 16 نقطة، فيما ودع البطولة قطبي الكرة السودانية الهلال والمريخ بعد توقف رصيدهما عند 4 نقاط فقط.

جاءت بداية المباراة متوسطة من جانب الفريقين، في الوقت الذي حاول فيه الأهلي التحكم في رتم المباراة وفتح ثغرة من الجبهة اليسرى في الوقت الذي حاول فيه الهلال الضغط على صاحب الأرض مبكرا، وشن الهلال هجمة خطيرة في الدقيقة الرابعة مستغلا المساحات في دفاع الأهلي ولكن أبعدها ديانج من داخل منطقة الجزاء.

وفرض الأهلي سيطرته على مجريات اللعب في أول ربع ساعة وأرسل علي معلول عرضية متقنة في الدقيقة العاشرة ولكن أبعدها أبو عشرين من أمام محمد شريف، وفشل أفشة في استغلال التمريرة الرائعة التي وصلته من شريف في الدقيقة 11 وسددها بعيدا عن الثلاث خشبات.

وصوب عبد القادر رأسية رائعة نحو مرمى الهلال في الدقيقة 19 بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة ولكن أمسك بها أبو عشرين وحرم الأهلي من تسجيل هدف التقدم، وبعدها بدقيقتين لعب معلول تمريرة رائعة من الجهة اليسرى ووصلت إلى بيرسي تاو الذي سددها ولكنها ارتطمت بدفاع الهلال وعادت إلى وسط الملعب.

وسدد بيرسي تاو تصويبة قوية في الدقيقة 27 ولكنها مرت فوق العارضة، واحتسب الحكم جياني سيكازوي خطأ لعيد المقدم لاعب الهلال في الدقيقة 29 نتيجة عرقلته من قبل ديانج، وسددها جون فيري ولكنها ارتطمت بحائط دفاع الأهلي.

واستمر ضغط الأهلي في الربع ساعة الأخيرة من عمر المباراة بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في الوقت الذي تغاضى فيه الحكم عن احتساب ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 41 نتيجة عرقلته من قبل مدافع الهلال وأشار سيكازوي باستكمال اللعب، واستمرت النتيجة بتعادل سلبي حتى نهاية الشوط الأول.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات المباراة في الربع ساعة الأولى من الشوط الثاني ولكن بدون خطورة على مرمى الهلال، واكتفى الهلال بدفاع المنطقة مع شن هجوم خاطف حال قطع الكرة من لاعبي الأهلي، على أمل تهديد مرمى الشناوي، ولم يستغل تاو تمريرة متقنة من أفشة في الدقيقة 59 وخرجت خارج الملعب.

وهدد الأهلي مرمى الهلال بهجمتين خطيرتين في الدقيقة 60 من عرضيتي معلول وكريم فؤاد ولكن بدون ترجمة إلى أهداف، وتحصل الفريق السوداني على ركلة ركنية في الدقيقة 61 ولكن أمسك بها الشناوي، وأجرى موسيماني أولى تغييرات الأهلي في الدقيقة 67 بنزول حسين الشحات بدلا من محمد شريف، وهدد الشحات مرمى الهلال بعد دقيقة من نزوله الملعب وسدد الكرة ولكنها ارتطمت بالعارضة قبل أن يشير حكم الراية بوجود حالة تسلل.

وهدد عيد المقدم مرمى الأهلي في الدقيقة 70 من عمر المباراة بتصويبة بقدمه اليسرى ولكن مرت أعلى قائمة الشناوي، وتحصل الفريق السوداني على ركلة ركنية جديدة في الدقيقة 72 وسددها لاعب الهلال نحو المرمى ولكنها كرت أعلى العارضة.

وسجل حسين الشحات هدف التقدم للأهلي في الدقيقة 74 بعدما شن عبد القادر هجمة خطيرة من الجبهة اليسرى ومررها للشحات الذي حولها بيمناه على يسار أبو عشرين، ودفع الأهلي بتغييره الثاني بنزول حمدي فتحي في الدقيقة 77 بدلا من اليو ديانح.

وشن الأهلي هجمة جديدة في الدقيقة 79 عن طريق أفشة الذي أهداها إلى معلول ولعبها الأخير على حدود منطقة الست ياردة ولكن أبعدها دفاع الهلال، ودفع الأهلي بثالث تغييراته في الدقيقة 80 بنزول طاهر محمد ولويس ميكيسوني بدلا من أحمد عبد القادر وأفشة.

وأهدر الشحات فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 85 بعد متابعته لهجمة بيرسي تاو من الجبهة اليسرى وسددها تجاه المرمى ولكن مرت بجوار القائم الأيسر لأبو عشرين، وأهدر ميكيسوني فرصة جديدة للأهلي في الدقيقة 86 وسدد الكرة ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للهلال.

ورغم محاولات الهلال في تعديل النتيجة في الدقائق الأخيرة ولكن بدون جدوى لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف نظيف والصعود إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة صن داونز عن المجموعة الأولى.

وضم تشكيل الأهلي للمباراة، كلاً من : محمد الشناوي ، ياسر إبراهيم ، أيمن أشرف ، كريم فؤاد ، على معلول ، عمرو السولية ، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة ،بيرسي تاو ، أحمد عبد القادر ، محمد شريف.

وتواجد على مقاعد البدلاء كلا من علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولى، محمد محمود، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، ميكيسوني، حسام سن.

وضم تشكيل الهلال للمباراة، أبو عشرين في حراسة المرمى، فارس عبد الله – محمد أوتارا – الطيب عبد الرازق – موفق صديق في الدفاع، صلاح عادل – جيرالد فيري – عبدول أجاجون في الوسط، ياسر مزمل – محمد عبد الرحمن – عيد مقدم في الهجوم.

كتب سليمان النقر

اليوم السابع

