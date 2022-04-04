سلطة الطيران المدني بالسودان تحتج على قرار سعودي





كشفت مصادر عن مطالبة المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني نظيره بالسعودية بالتدخل لحل مشكلة شركات طيران سودانية تقرر خفض رحلاتها إلى مطار الرياض ورفض إعطاء شركة طيران سودانية خانة زمنية إضافية “slot” للهبوط والاقلاع.

وعلي ذات الصعيد طلب المدير العام لسلطة الطيران المدني السوداني فخرالدين عثمان من نظيره السعودي تحديد موعد لقاء لبحث مديونية الخطوط الجوية السودانية وتقرر للاجتماع عقب عيد الفطر إلا أن الجانب السوداني طلب تقديم الموعد.

الخرطوم:طيران بلدنا