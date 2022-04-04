ضبط ما يفوق الـ300 كيلوجرام مخدرات بالخرطوم والقضارف





أعلنت شرطة مكافحة المخدرات، عن ضبطها (322) كيلوجراماً من أخطر أنواع المخدرات بولايتي الخرطوم والقضارف.

وقال شرطة مكافحة المخدرات، إنّها تمكّنت من ضبط شبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات بالخرطوم، وبإخضاعهم للتفتيش الدقيق ضبط بحوزتهم (162) كيلوجراماً مخدرات و(ركشة)، إضافة إلى (80) حبة ترامادول، كما كشفت الشرطة كذلك عن ضبطها متهماً بولاية القضارف وعثر بحوزته على (5) جوالات حشيش إثيوبي (شاشمندي).

وقال (المكتب الصحفي للشرطة)، ان قوة من شرطة مكافحة المخدرات تمكنت من ضبط المتهمين وبحيازتهم المخدرات المعروضات ووضع حدٍّ لنشاطهم الإجرامي وذلك إثر توافر معلومات لإدارة مكافحة المخدرات بالولاية تفيد بأن شخصاً يقوم بتوزيع وترويج الحشيش الإثيوبي (شاشمندي) وعلى نحو ذلك تم تكوين فريق ميداني لإنهاء مغامراته الإجرامية تحت إشراف مدير شرطه الولاية ومتابعة مدير إدارة مكافحة المخدرات، ونوهت الشرطة الى انها وبالتحريات الميدانية حددت هوية المشتبه به وموقع تواجده والمناطق التي يمارس فيها نشاطه الإجرامي، ومن خلال خطة نوعية مُحكمة تم وضعها بدقة أسفرت عن ضبط المتهم وبحوزته (5) جوالات حشيش تزن (160) كيلوجراماً، وكشفت الشرطة عن اتخاذها إجراءات قانونية في مواجهة المتهم تحت نص المادة (15 أ) من قانون المخدرات والمُؤثّرات العقلية لسنة 1994م التي تتعلّق بالإتجار في المخدرات بقسم شرطة الأوسط، منوهة الى أنها ما زالت توالي تحرياتها معه في انتظار اكتمالها لإحالته للمحاكمة.

في ذات السياق، تمكنت شرطة مكافحة المخدرات فرعية ولاية الخرطوم من ضبط شبكة إجرامية مكونة من عشرة أشخاص في مدينتي بحري وأم درمان تنشط في الإتجار بالمخدرات وضبط بحيازتهم (162) كيلو حشيش و(909) جرامات، بجانب عربة (ركشة) لا تحمل لوحات مرورية، إضافةً إلى ضبط كذلك (80) حبة ترامادول مخدرة، ليتم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بأقسام شرطة دائرة الاختصاص بمخالفة قانون المخدرات والمؤثرات العقليّة، وما زالت التحريات جارية معهم توطئة لتقديمهم للمحاكمة عقب اكتمالها.

الخرطوم: محمد موسى

صحيفة الصيحة