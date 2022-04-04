بايدن يدعو لمحاكمة بوتين إثر “جرائم حرب” في أوكرانيا





دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الإثنين، إلى محاكمة نظيره الروسي، فلاديمير بوتين بتهمة “ارتكاب جرائم حرب” في أوكرانيا، متوعدا بتشديد العقوبات على موسكو.

يأتي ذلك على خلفية تقارير تحدثت عن ارتكاب القوات الروسية فظائع ضد المدنيين في المناطق التي انسحبوا منها في ضواحي العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال بايدن، في تصريح للصحفيين، “رأيتم ما حدث في بوتشا (منطقة قرب كييف)”، مضيفا أن “بوتين مجرم حرب”، بحسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية.

ودعا الرئيس الأمريكي إلى محاكمة بوتين عن “جرائم الحرب (التي ارتكبتها قوات بلاده)”، وقال إنه سيسعى إلى “فرض مزيد من العقوبات إثر الفظائع المبلغ عنها في أوكرانيا”، وفق الوكالة الأمريكية.

العربية نت